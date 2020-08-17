 Шлях Шахтаря до півфіналу Ліги Європи. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 00:02 8719
Цифри. Як Шахтар грав проти італійських команд в Єврокубках
Сьогодні 06:09 987
Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру
Сьогодні 01:49 1495 1
Севілья перемогла Манчестер Юнайтед і вийшла до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:56 6084
Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1. Як це було
Вчора 23:55 9798
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Вчора 23:55 7466
Батько Лопеса: Думаю, Ломаченко налаштований прописати опцію реваншу
Вчора 20:54 2372
Верес та Альянс святкували перемоги у плей-оф Першої ліги
Вчора 19:25 1239
Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії
Вчора 19:10 390
Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників
Вчора 16:40 1173
Блоги
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні Valeriy Ruchka
14.08.2020 11:20 868
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
13.08.2020 22:14 4742
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 1089
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 6051
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 1063
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:51 Футбол Обамеянг домовився про новий контракт з Арсеналом 96
08:38 Хокей Чикаго переграв Вегас, Монреаль поступився Філадельфія. Результати матчів Кубка Стенлі 172
08:21 Футбол Буяльський розповів про зміни Луческу 1033
08:07 Футбол Сетьєн звільнений з Барселони 569
07:56 Футбол Шлях Шахтаря до півфіналу Ліги Європи 2790
06:44 Футбол Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1: огляд матчу 1304
06:09 Футбол Цифри. Як Шахтар грав проти італійських команд в Єврокубках 987
01:49 Футбол Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру 1495 1
00:02 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 8719
16 Серпня 2020
23:56 Футбол Севілья перемогла Манчестер Юнайтед і вийшла до фіналу Ліги Європи 6084
23:55 Футбол Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1. Як це було 9798
23:55 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 7466
23:53 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 7321
23:52 Пряма трансляція Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1191
23:50 Пряма трансляція РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1912
23:40 Футбол Фіорентина зацікавилася Мартінесом 1926
23:25 Футбол Тайсон: З Інтером сподіваємося зіграти як проти Базеля 1994
23:10 Футбол Мессі повідомив керівництво Барселони, що хоче залишити клуб 2786
22:55 Футбол Годін: Шахтар - команда, яка звикла грати у Лізі чемпіонів 2057
22:51 Блог Прокляття Гвардіоли чи перебільшена геніальність? 937
22:40 Футбол Бєлік: У Шахтаря буде багато проблем із Лукаку 2110
22:25 Футбол Конте: Клубна структура Шахтаря вміє шукати таланти 2097
22:10 Футбол Шаран: У роздягальні я попросив вибачення у хлопців 2356
21:55 Футбол Конте: Не хочу говорити про Миколенка 2458
21:40 Формула 1 Гамільтон встановив рекорд Формули-1, випередивши Шумахера за кількістю подіумів 2210

Шлях Шахтаря до півфіналу Ліги Європи

Сьогодні 07:56 2790 0
Шлях Шахтаря до півфіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Шахтар до останнього туру зберігав шанси на вихід з групи С у Лізі чемпіонів. Щоб потрапити в плей-оф, потрібно було обіграти в Харкові Аталанту. Замість цього гірники програли 0:3 і залишилися на третьому місці.
В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар здолав іншого колишнього учасника Ліги чемпіонів Бенфіку (2:1 вдома, 3:3 в гостях). 

Ліга Європи
1/16 фіналу
Перший матч, 20 лютого

Шахтар – Бенфіка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Патрік, 1:1 - 66 Піцці (пен), 2:1 - 72 Коваленко

У матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи зіграв внічию з Бенфікою.

Нічия 3:3 дозволила Шахтарю вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумками двох матчів.

Ліга Європи

1/16 фіналу

27 лютого

Бенфіка - Шахтар 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 9 Піцці, 1:1 – 12 Діас (автогол), 2:1 – 36 Діас, 3:1 – 47 Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік

У наступному раунді чемпіон України двічі обіграв Вольфсбург. Спочатку з рахунком 2:1 в Німеччині, а потім 3:0 в Києві, забивши три м'ячі на останніх хвилинах.

Ліга Європи
1/8 фіналу, 12 березня

Вольфсбург - Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Мораес, 1:1 - 48 Брукс, 1:2 - 73 Антоніо

1/8 фіналу
Другий матч, 5 серпня

Шахтар - Вольфсбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 89 Мораес, 2:0 - 90+1 Соломон, 3:0 - 90+2 Мораес

А в 1/4 фіналу гірники розгромили Базель (4:1) - в Гельзенкірхені відзначилися Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік (пенальті) і Додо.

Ліга Європи
1/4 фіналу 
11 серпня

Шахтар - Базель 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Мораес, 2:0 - 22 Тайсон, 3:0 - 75 Патрік(П), 4:0 - 88 Додо, 4:1 - 90+2 Ван Вольфсвінкель

Коментарі ()