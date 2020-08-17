Джерело - Чемпіон.
Шахтар – Бенфіка 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Патрік, 1:1 - 66 Піцці (пен), 2:1 - 72 Коваленко
У матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи зіграв внічию з Бенфікою.
Нічия 3:3 дозволила Шахтарю вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумками двох матчів.
Ліга Європи
1/16 фіналу
27 лютого
Бенфіка - Шахтар 3:3 (2:1)
Голи: 1:0 – 9 Піцці, 1:1 – 12 Діас (автогол), 2:1 – 36 Діас, 3:1 – 47 Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік
У наступному раунді чемпіон України двічі обіграв Вольфсбург. Спочатку з рахунком 2:1 в Німеччині, а потім 3:0 в Києві, забивши три м'ячі на останніх хвилинах.
Вольфсбург - Шахтар 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 17 Мораес, 1:1 - 48 Брукс, 1:2 - 73 Антоніо
Шахтар - Вольфсбург 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 89 Мораес, 2:0 - 90+1 Соломон, 3:0 - 90+2 Мораес
А в 1/4 фіналу гірники розгромили Базель (4:1) - в Гельзенкірхені відзначилися Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік (пенальті) і Додо.
Ліга Європи
1/4 фіналу
11 серпня
Шахтар - Базель 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Мораес, 2:0 - 22 Тайсон, 3:0 - 75 Патрік(П), 4:0 - 88 Додо, 4:1 - 90+2 Ван Вольфсвінкель