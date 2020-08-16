Фіорентина зацікавилася Мартінесом

Джерело - UA-футбол.
Фіорентина проявляє інтерес до півзахисника мюнхенської Баварії Хаві Мартінеса.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Фіалок приваблює універсалізм іспанського гравця - Мартінес може зіграти в півзахисті та оборони. Також за італійський клуб вже виступає колишній одноклубник Хаві - вінгер Франк Рібері.
Раніше була інформація, що Хаві Мартінес сам виявив бажання покинути Баварію, через те, що рідше почав потрапляти в стартовий склад.
31-річний хавбек також потрапив до сфери інтересів французького Ренна.
Раніше, Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Фіорентини.