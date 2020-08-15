Нападник Владислав Супряга відзначився двома голами та віддав гольову передачу

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Поліссям в рамках товариського матчу.

Кияни вже в першому таймі здобули хорошу перевагу, забивши чотири голи. Дублем відзначився Супряга, також по голу забив Шапаренко і Буяльський.

У другій половині гри Полісся відповіло одним забитим м'ячем, проте крапку в матчі поставив Дуелунд наприкінці зустрічі.

Товариський матч

15 серпня

Динамо - Полісся 5:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 12 Супряга, 2:0 - 24 Буяльський, 3:0 - 37 Супряга, 4:0 - 45 Шапаренко, 4:1 - 52 Галенко, 5:1 - 78 Дуелунд

Нагадаємо, Динамо цікавиться Селезньовим.

Раніше повідомляли, що Динамо відмовилося від трансферу Філіппова через високу ціну.