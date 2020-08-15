Інтер не бажає продавати Перишича

Джерело - football.ua.
Півзахисник Інтера Іван Перишич, який поточний сезон проводить в оренді в Баварії, може отримати шанс проявити себе в складі нерадзуррі.
Про це повідомляє Джанлука ді Марція.
Головний тренер італійців Антоніо Конте задоволений формою хорватського футболіста, і готовий використовувати його в команді в наступному сезоні.
Іван Перишич в цьому сезоні провів 33 поєдинки, забивши вісім голів і десять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Баварія була б не проти викупити контракт вінгера на повноцінній основі, і вже почала переговори з Інтером.