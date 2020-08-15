Інтер не бажає продавати Перишича

Італійці розраховують на хорвата

Півзахисник Інтера Іван Перишич, який поточний сезон проводить в оренді в Баварії, може отримати шанс проявити себе в складі нерадзуррі.

Про це повідомляє Джанлука ді Марція.

Головний тренер італійців Антоніо Конте задоволений формою хорватського футболіста, і готовий використовувати його в команді в наступному сезоні.

Іван Перишич в цьому сезоні провів 33 поєдинки, забивши вісім голів і десять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія була б не проти викупити контракт вінгера на повноцінній основі, і вже почала переговори з Інтером.