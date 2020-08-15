За індивідуальною програмою тренуються Попов, Шепелєв та Вербич

Джерело - ФК Динамо.

У київського Динамо поки не порожніє лазарет команди і у вечірньому тренуванні взяли участь не всі футболісти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Знову за індивідуальною програмою тренується Денис Попов, у якого, як повідомлялося раніше, м'язова травма.

Сильний удар литкового м'яза, отриманий на тренуванні, поки залишив поза загальною групою Володимира Шепелєва. У четвер Шепелєв приступив до бігової роботи.

Індивідуально працює і Віктор Циганков. На щастя, у Віктора немає травми, проте тренуватися на повну силу йому заважають запальні процеси в м'язі. Медперсонал прийняв рішення провести діагностичні дослідження запалення.

Поки команда тренувалася, намотував кола біля тренувального поля Беньямін Вербич. Бен рветься в бій і з величезним нетерпінням чекає повернення в гру, проте йому належить пройти повний курс реабілітації після операції.

У суботу Динамо проведе контрольний матч з житомирським Поліссям. А вже через тиждень, 21 серпня, відбудеться перший офіційний матч киян під керівництвом Мірчі Луческу, проти донецького Олімпіка.

Нагадаємо, Фонсека проводить свій відпочинок в Україні і стежить за гравцями Динамо.

Раніше повідомлялося, що Гармаш тренується з першою командою Динамо.