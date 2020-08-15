5 досягнень матчу Барселона - Баварія

Джерело - Чемпіон.

Вперше з сезону-06/07 в півфіналі турніру будуть відсутні іспанські клуби. У поточному розіграші "залишалися живими" найдовше Барселона і Атлетіко. 13 років тому в 1/4 пробилася тільки Валенсія.

Баварія встановила рекорд клубу за кількістю голів у сезоні. Мюнхенці в поточній кампанії наколотили 155 м'ячів у ворота суперників. До цього найкращим вважався показник в 152 голи. Його команді вдалося досягти в сезоні-72/73.

Також Баварія стала першою командою в історії Ліги чемпіонів, забила 8 м'ячів в одному матчі стадії плей-офф турніру. У Барселони відповідний антирекорд.

У півфіналі Ліги чемпіонів вперше за 14 років не зіграють Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. В останній раз це відбулося в сезоні-05/06.

Вперше з 1946 року Барселона пропустила 8 м'ячів у власні ворота. Тоді "синьо-гранатових" знищила Севілья в Кубку Короля (8:0).