Піке: Барселона досягла дна. Я готовий піти

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Жерар Піке прокоментував розгромну поразку від Баварії в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (2:8).

"Жахлива гра, жахливі відчуття, ганьба - підходяще для цього слово.

Не можна так грати в єврокубках, і подібне відбувається з нами не в перше, друге чи третє.

Нам дуже важко, і я сподіваюся, що з цього вийде витягти корисний урок. Потрібна реакція, необхідні зміни.

Я зараз говорю не про тренера і не про гравців, не хочу ні на кого вказувати, але потрібні структурні зміни всюди, тому що відбувається подібне не вперше.

Недоторканних немає, я готовий піти, якщо потрібна нова кров і інша динаміка. Я перший, хто готовий піти в цьому випадку, тому що ми досягли дна.

Все в команді повинні звернути увагу, відреагувати і визначити, що буде найкращим рішенням для клубу, це головне зараз ", - сказав Піке.