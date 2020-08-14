Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі має намір стати легендою київського клубу.

Про це він заявив пресслужбі клубу.

"Моя мета - стати лідером Динамо. Для мене це рідний клуб, він багато мені дав. Тому, перш за все, хочу добитися тут максимальних результатів не тільки для себе, але і для команди, щоб вписати нас в історію. Все залежить від тебе, від того, як ти працюєш і тренуєшся", - сказав Цітаішвілі.