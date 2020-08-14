 Моя мета - стати лідером Динамо, - Цітаішвілі | Футбол | Champion.com.ua
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Цітаішвілі: Моя мета - стати лідером Динамо

Сьогодні 20:39 383 0
Вінгер хоче вписати своє ім'я в історію київського клубу
Цітаішвілі: Моя мета - стати лідером Динамо
#Динамо, #Цітаішвілі

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі має намір стати легендою київського клубу.

Про це він заявив пресслужбі клубу.

"Моя мета - стати лідером Динамо. Для мене це рідний клуб, він багато мені дав. Тому, перш за все, хочу добитися тут максимальних результатів не тільки для себе, але і для команди, щоб вписати нас в історію. Все залежить від тебе, від того, як ти працюєш і тренуєшся", - сказав Цітаішвілі.

Нагадаємо, Фонсека проводить свій відпочинок в Україні і стежить за гравцями Динамо.

Раніше повідомлялося, що Гармаш тренується з першою командою Динамо.

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