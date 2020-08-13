Джерело - sport.ua.
Туринський Ювентус бажає позбутися 35-річного португальського бомбардира Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє BBC.
Італійський клуб пропонує футболіста всім клубам поспіль, включаючи ПСЖ і Барселону.
Ювентус хоче розвантажити клубний бюджет, на який серйозно тисне величезна зарплата футболіста. У туринському клубі Роналду заробляє близько €23 мільйонів на рік.
Роналду перейшов в Ювентус з мадридського Реала влітку 2018-го року за €117 мільйонів. Зараз орієнтовна вартість футболіста складає €60 мільйонів. Контракт Кріштіану з туринським клубом розрахований до літа 2022-го року.
Минулого сезону Роналду провів за Ювентус 46 матчів у всіх турнірах, де забив 37 м'ячів і віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, Роналду задоволений, що наставником Ювентуса призначили Пірло.