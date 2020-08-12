Джерело - sports.ru.
Манчестер Юнайтед має намір підписати вінгера Реалу Вінісіуса Джуніора, у разі провалі з придбанням Джейдона Санчо з Боруссії.
Про це повідомляє DefensaCentral.
"Червоні дияволи" вже провели попередні переговори з "вершковими".
Ед Вудворд готовий витратити "хороші гроші", щоб отримати бразильського вінгера до закриття трансферного вікна в жовтні.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може підписати колишнього лідера Шахтаря.
Раніше, не відбувся трансфер Санчо з Боруссії до Манчестера Юнайтед.