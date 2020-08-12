 Ліга чемпіонів: формат і розклад турніру онлайн трансляція - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів: формат і розклад матчів плей-оф

Сьогодні 01:17 2876 0
Ліга чемпіонів: формат і розклад матчів плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Головний європейський клубний турнір не вдалося завершити в термін через пандемію коронавірусу. Керівництвом УЄФА було прийнято рішення провести залишок матчів після завершення всіх чемпіонатів.

Визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 

Після 1/8 команди вирушать до Португалії, де і відбудеться "фінал восьми". Всі протистояння будуть складатися з одного матчу.

1/4 фіналу

12 серпня

22:00 Аталанта - ПСЖ, да Луж (Лісабон)

13 серпня

22:00 РБ Лейпциг - Атлетіко Мадрид, Жозе Альваладе (Лісабон)

14 серпня

22:00 Барселона - Баварія, да Луж (Лісабон)

15 серпня

22:00 Манчестер Сіті - Ліон, Жозе Альваладе (Лісабон)

1/2 фіналу

18 серпня

22:00 Лейпциг / Атлетіко - Аталанта / ПСЖ, да Луж (Лісабон)

19 серпня

22:00 Манчестер Сіті / Ліон - Барселона / Баварія, Жозе Альваладе (Лісабон)

Фінал Ліги чемпіонів-2019/20

23 серпня

22:00 Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2, да Луж (Лісабон)

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