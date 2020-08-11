Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Саутгемптона П'єр-Еміль Хейб'єрг продовжить кар'єру в Тоттенгемі.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
25-річний гравець підписав контракт терміном на 5 років, він буде грати під 5-м номером.
Follow our latest signing!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020
📱 ➡️ @hojbjerg23 #HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8AQZjSTzYV
Повідомлялося, що за трансфер данського футболіста було заплачено близько 15 млн фунтів.
Таже "шпори" оголосили про продаж захисника Кайла Вокера-Пітерса в Саутгемптон.
Нагадаємо, Інтер націлився на півзахисника Тоттенгему Ндомбеле.