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Тоттенгем підписав півзахисника Хейб'єрга

Сьогодні 22:48 406 0
Сума трансферу склала 15 млн євро
Тоттенгем підписав півзахисника Хейб'єрга
#Хейб'єрг, #Тоттенгем, #Волкер-Пітерс, #Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Саутгемптона П'єр-Еміль Хейб'єрг продовжить кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

25-річний гравець підписав контракт терміном на 5 років, він буде грати під 5-м номером.

Повідомлялося, що за трансфер данського футболіста було заплачено близько 15 млн фунтів.

Таже "шпори" оголосили про продаж захисника Кайла Вокера-Пітерса в Саутгемптон.

Нагадаємо, Інтер націлився на півзахисника Тоттенгему Ндомбеле.

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