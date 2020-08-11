Сума трансферу склала 15 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Саутгемптона П'єр-Еміль Хейб'єрг продовжить кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

25-річний гравець підписав контракт терміном на 5 років, він буде грати під 5-м номером.

Повідомлялося, що за трансфер данського футболіста було заплачено близько 15 млн фунтів.

Таже "шпори" оголосили про продаж захисника Кайла Вокера-Пітерса в Саутгемптон.

Нагадаємо, Інтер націлився на півзахисника Тоттенгему Ндомбеле.