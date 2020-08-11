Львів переглядає хавбека збірної Естонії

Цецадзе оцінює гру Айнсалу

Джерело - Sport Arena.

На перегляді в ПФК Львів знаходиться естонський півзахисник Мікхел Айнсалу.

Про це повідомляє Sport Arena.

24-річний Айнсалу тричі ставав чемпіоном Естонії в складі столичної Флори (останній раз - в минулому сезоні).

У сезоні 2020 року Мікхел зіграв в 10 матчах і забив єдиний гол у всіх турнірах.

Також на рахунку Айнсалу сім матчів за національну збірну Естонії.

Також на перегляді в команді Георгія Цецадзе знаходився мексиканський легіонер. Ще не відомо, підійшов він команді.

Раніше, Татарков перейшов зі Львова у Ворсклу.