Кайсеріспор не хоче платити зарплату Кравцю

Українським футболістом цікавляться інші турецькі клуби

Футболісти першої команди Кайсеріспора вийшли з невеликої відпустки, але серед гравців поки немає нападника збірної України Артема Кравця.

Про це повідомляє Команда №1.

Артем був у Києві з дозволу клубу і відправиться до Туреччини тільки сьогодні. Галас у турецькій пресі з приводу незацікавленості Кайсеріспора в продовженні співпраці з українцем, має під собою реальне підґрунтя. Клуб банально не готовий виплачувати Кравцю його зарплату в повному обсязі. Але якщо футболіст зробить знижку, з радістю його залишить. Такий варіант форварда не дуже влаштовує. Тим більше, що до нього є стійкий інтерес з боку інших турецьких клубів. Загалом, потрібно просто запастися терпінням і дочекатися спільного рішення футболіста і його нинішніх роботодавців.

Перший тур турецької Суперліги, розширеної на сезон до 21 клубу (саме це дозволило Кайсеріспора не опуститися в Першу лігу), запланований на 11-е вересня. Останній тур чемпіонату-2020/2021 в Туреччині хочуть провести 16-го травня 2021-го року.