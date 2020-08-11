Тухель: Буде складно не пропустити від Аталанти

Наставник ПСЖ поділився очікуваннями від матчу з італійським клубом

Джерело - Football Italia.

Хороший захист буде дуже важливим для Парі Сен-Жермен у майбутньому матчі проти Аталанти в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер французької команди Томас Тухель.

"Хороший захист буде дуже важливим у матчі з Аталантою. У них абсолютно унікальний стиль. Вони атакують усіма своїми гравцями, весь час просуваються вперед і всюди тиснуть. Їх десятий номер, Гомес, завжди вільний і пересувається. Він намагається взаємодіяти з іншими гравцями на невеликих просторах. Все це означає, що ми повинні бути дуже зосереджені в захисті і намагатися не поступатися, але ми знаємо, що буде дуже складно не пропустити від Аталанти. Кейлор Навас міг би стати ключовим гравцем, тому що він завжди спокійний і має великий досвід в цих змаганнях", - сказав Тухель.

Матч ПСЖ - Аталанта відбудеться 12 серпня.

Раніше повідомлялося, що 35-річний нападник в міжсезоння може залишити Ювентус та перейти у ПСЖ..