Бордо очолив Жан-Луї Гассе

Джерело - sport.ua.
Французький Бордо очолив новий головний тренер, яким став Жан-Луї Гассе.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
66-річний фахівець був асистентом Лорана Блана в Бордо, збірній Франції і ПСЖ, а також очолював Кан, Істр, Монпельє, Сент-Етьєн.
У Бордо Гассе змінив Паулу Соузу, який покинув команду після закінчення минулого сезону.
Також клуб призначив Алена Роша на посаду спортивного директора.
Раніше повідомлялося, що 35-річний нападник в міжсезоння може залишити Ювентус та перейти у ПСЖ.