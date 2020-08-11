Бордо очолив Жан-Луї Гассе

Французький клуб отримав нового головного тренера

Французький Бордо очолив новий головний тренер, яким став Жан-Луї Гассе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

66-річний фахівець був асистентом Лорана Блана в Бордо, збірній Франції і ПСЖ, а також очолював Кан, Істр, Монпельє, Сент-Етьєн.

У Бордо Гассе змінив Паулу Соузу, який покинув команду після закінчення минулого сезону.

Також клуб призначив Алена Роша на посаду спортивного директора.

Раніше повідомлялося, що 35-річний нападник в міжсезоння може залишити Ювентус та перейти у ПСЖ.