Шанси донецького Шахтаря проти Базеля рівні.

Про це заявив тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Шанси проти Базеля - 50 на 50. Зовсім не дивлюся вперед. Через величезну поваги до цього змагання, до суперника, до своєї команди і самому собі. Зараз взагалі не думаю ні про що інше. У наших головах тільки Базель. Мені без різниці, з ким грати далі, якщо раптом ми пройдемо. Налаштовані тільки на завтрашній матч", - сказав Каштру.