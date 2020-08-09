Новий тренер Ювентуса визначився з трансферною метою

Новий головний Ювентуса Андреа Пірло хоче бачити в складі команди півзахисника Брешії Сандро Тоналі, якого в Італії називають новим Пірло.

Про це повідомляє Tuttosport.

Заради того, щоб підписати Тоналі, Ювентус готовий відмовитися від трансферу півзахисника Челсі Жоржіньо, на переході якого наполягав попередній наставник чемпіонів Італії Мауріціо Саррі.

При цьому підписати Тоналі Ювентусу буде непросто. Сам гравець раніше вже дав згоду на перехід в Інтер.

У нинішньому сезоні на рахунку 20-річного хавбека 1 гол і 7 асистів в 35 матчах Серії А. Трансферна вартість Тоналі оцінюється в 31,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Інтер також проявляє інтерес до Тоналі.