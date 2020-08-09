Ференцварош і Динамо Брест отримали суперників. Відбулося жеребкування 1-ї кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів 2020/21.

У 1-й кваліфікації (Q1) Ліги чемпіонів зіграють чемпіони країн з низьким рейтингом УЄФА.

Суперником чемпіона Білорусі, брестського Динамо, за яке виступає українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок, стала команда Астана. Команду з Казахстану півтора роки очолював український фахівець Роман Григорчук.

Протистояння Q1 будуть складатися з одного матчу, який відбудеться 18 або 19 серпня 2020 року.