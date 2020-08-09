Мирон Маркевич прокоментував призначення сина в Маріуполь

У Маріуполя очікується багато молодих футболістів. Тому Остапу Маркевичу не буде легко.

Про це розповів Мирон Маркевич.

"Я думаю, що він може щось мені підказати. Він працював чотири роки в Іспанії. Зі мною їздив майже на всі збори. Він знає мою роботу і роботу найкращих тренерів. Він навчався у Зідана, у Вальверде.

Головне, щоб у нього все вийшло. Зараз в команді багато молоді буде. Зрозуміло, що це не так просто. Ну, його вибір, тому нехай починає. Думаю, у Маріуполя буде такий стиль, який був у Агробізнеса, коли він його тренував ", - сказав Маркевич-старший.