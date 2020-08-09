 Мирон Маркевич прокоментував призначення сина в Маріуполь | Футбол | Champion.com.ua
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Мирон Маркевич прокоментував призначення сина в Маріуполь

Сьогодні 11:48 1371 0
Мирон Маркевич прокоментував призначення сина в Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

 У Маріуполя очікується багато молодих футболістів. Тому Остапу Маркевичу не буде легко.

Про це розповів Мирон Маркевич. 

"Я думаю, що він може щось мені підказати. Він працював чотири роки в Іспанії. Зі мною їздив майже на всі збори. Він знає мою роботу і роботу найкращих тренерів. Він навчався у Зідана, у Вальверде.

Головне, щоб у нього все вийшло. Зараз в команді багато молоді буде. Зрозуміло, що це не так просто. Ну, його вибір, тому нехай починає. Думаю, у Маріуполя буде такий стиль, який був у Агробізнеса, коли він його тренував ", - сказав Маркевич-старший.

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