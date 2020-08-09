Рома шукає можливість звільнити Фонсеку

Головний тренер Роми Паулу Фонсека, який раніше протягом трьох сезонів працював з донецьким Шахтарем, найближчим часом може бути звільнений з займаної посади.

Про це повідомляє AS.

Нові власники римського клубу вивчають можливість розставання з португальцем, у якого ще рік діє контракт з Ромою, заради запрошення на тренерський місток аргентинця Маурісіо Почеттіно.

У сезоні-2019/20 Фонсека не зміг виконати ключову задачу - фінішувати в ТОП-4 в Серії А і отримати путівку в Лігу чемпіонів. Крім того, кілька днів тому Рома програла Севільї в 1/8 фіналу Ліги Європи і залишила цей турнір. Після тієї поразки Фонсека взяв відповідальність за результат на себе.