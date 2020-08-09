Футбол 6х6. Відзначили найкращих в Україні

В центрі масового футболу "Місто Спорту", відбулася церемонія нагородження головних героїв України та Києва сезону 2019/2020 років у футболі 6х6.

Протягом сезону 32 команди в трьох лігах, що п'ятниці, суботи та неділі зіграли 324 матчі, а вчорашнього дня затишна "Гідпопарк-Арена" на мить перевтілилася на Колізей зібравши найкращих футбольних Гладіаторів.

Апофеозом святкового дійства стала церемонія нагородження головних футбольних зірок футболу 6х6

Першими свої нагороди з рук очільниці міського Департаменту молоді та спорту Юлії Хан отримали бронзові призери лігових змагань команда Білд-лайф із Маракана Ліги-2, Брокбізнес із Маракана Ліги-1, а також супербольний Трансбуд.

Нагадаємо, що починаючи з сезону 19/20, столична Маракана Ліга отримала офіційний статус чемпіонату Києва з футболу 6х6 під егідою КМДА.

А головний змагальний проєкт у футболі 6х6 СУПЕРБОЛ має офіційний статус чемпіонату України з футболу 6х6 під егідою УАФ!

Продовжуючи хід церемонії нагородження, Асоціація масового футболу відзначила срібних призерів кожної із ліг — КЛО на чолі з найкращим тренером Ліги-2 Генадієм Луніним, УС та КМБ.

Апофеозом святкового дійства стало нагородження переможців та володарів основних командних призів.

Найголовніший кубок другого дивізіону вручено команді Агард, згуртований талановитим організатором Антоном Пинзарем.

Саме з складу Агарда визначено і найкращого гравця Ліги-2 Сергія Шматоваленко, доречі сина відомого захисника ФК Динамо (Київ).

У першому дивізіоні золотим став Канон на чолі з видатним та потужним тренером В’ячеславом Листопадом, якого визнано найкращим тренером Ліги-1.

Королем СУПЕРБОЛУ сезону 2019/20 стала команда Скай.

Найкращим коучем країни в футболі 6х6 - Євгена Задорожного!

Лаври найкращих голкіперів турнірів дісталися: Олександрові Поліщуку (Ліга-2, КЛО), Віталію Воронкову (Ліга-1,Канон), а в СУПЕРБОЛІ — Святославу Марканичу (Скай).

Натомість найкращими гравцями сезону 2019/2020 в Лізі-1 визнано Романа Костюка з ФК УС.

Ну а головний приз МVP СУПЕРБОЛ 19/20 вручено капітану будівельників Ярославу Аксьонову із КМБ!

"Велика подяка всім за відміно виконану роботу. І менеджменту і командам і глядачам. Ми разом зробили класний та потужний сезон. Все коли-небудь закінчується, для того що б знову початися. Старт сезону 2020/21 вже 28 серпня. Приєднуйтесь. Граємо у футбол, зміцнює імунітет!" - відмітив генеральний менеджер Асоціації масового футболу Сергій Харченко.

" Я дуже вражена. На протязі сезону декілька разів була на матчах і після побаченого, чесно, захотілося грати у футбол. Ми домовилися з Сергієм Харченко продовжувати співпрацю в тому числі в організації жіночих змагань в футболі 6х6" - Юлія Хан, директор департаменту молоді та спорту КМДА.