Ліга чемпіонів: формат і розклад турніру

Головний європейський клубний турнір не вдалося завершити в термін через пандемію коронавірусу. Керівництвом УЄФА було прийнято рішення провести залишок матчів після завершення всіх чемпіонатів.
Визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Після 1/8 команди вирушать до Португалії, де і відбудеться "фінал восьми". Всі протистояння будуть складатися з одного матчу.
1/4 фіналу
12 серпня
22:00 Аталанта - ПСЖ, да Луж (Лісабон)
13 серпня
22:00 РБ Лейпциг - Атлетіко Мадрид, Жозе Альваладе (Лісабон)
14 серпня
22:00 Барселона - Баварія, да Луж (Лісабон)
15 серпня
22:00 Манчестер Сіті - Ліон, Жозе Альваладе (Лісабон)
1/2 фіналу
18 серпня
22:00 Лейпциг / Атлетіко - Аталанта / ПСЖ, да Луж (Лісабон)
19 серпня
22:00 Манчестер Сіті / Ліон - Барселона / Баварія, Жозе Альваладе (Лісабон)
Фінал Ліги чемпіонів-2019/20
23 серпня
22:00 Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2, да Луж (Лісабон)