Російський клуб хоче підписати футболіста цього літа

Джерело - Sports World Ghana.

Гравець Динамо Мохаммед Кадірі перейде в тульський Арсенал не на правах оренди, а шляхом повноцінного трансферу.

Про це повідомляє Sports World Ghana.

Арсенал заплатить 2 мільйони євро за 24-річного ганця.

Російський клуб хоче підписати футболіста цього літа, так як його майбутнє в Динамо виглядає безперспективним під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу.

Раніше повідомлялося, що Кадірі вже покинув Київ.

Раніше, Франков назвав двох футболістів, яких у Динамо точно не буде.