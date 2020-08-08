Джерело - Sports World Ghana.
Гравець Динамо Мохаммед Кадірі перейде в тульський Арсенал не на правах оренди, а шляхом повноцінного трансферу.
Про це повідомляє Sports World Ghana.
Арсенал заплатить 2 мільйони євро за 24-річного ганця.
Російський клуб хоче підписати футболіста цього літа, так як його майбутнє в Динамо виглядає безперспективним під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу.
Раніше повідомлялося, що Кадірі вже покинув Київ.
Раніше, Франков назвав двох футболістів, яких у Динамо точно не буде.