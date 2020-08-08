Мессі спить на антикоронавірусному матраці

На тканину нанесені наночастинки, що знищують вірус

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник Барселони Ліонель Мессі убезпечив себе від коронавіруса, завдяки спеціальному матрасу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Стверджується, що на тканину матраца нанесені наночастинки, які знищують будь-який вірус протягом чотирьох годин. Імовірність захисту від коронавіруса оцінена в 99,84%.

Також у цих матраців, в залежності від моделі, є й інші функції: наприклад, система вібромасажу ступень.

Відзначається, що Мессі був так задоволений покупкою, що встановив такі матраци по всьому будинку.

Нагадаємо, Інтер готує для Мессі контракт на 260 млн.