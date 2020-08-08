Мессі спить на антикоронавірусному матраці

Джерело - Mundo Deportivo.
Нападник Барселони Ліонель Мессі убезпечив себе від коронавіруса, завдяки спеціальному матрасу.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Стверджується, що на тканину матраца нанесені наночастинки, які знищують будь-який вірус протягом чотирьох годин. Імовірність захисту від коронавіруса оцінена в 99,84%.
Також у цих матраців, в залежності від моделі, є й інші функції: наприклад, система вібромасажу ступень.
Відзначається, що Мессі був так задоволений покупкою, що встановив такі матраци по всьому будинку.
Нагадаємо, Інтер готує для Мессі контракт на 260 млн.