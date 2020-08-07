Ексзахисник Динамо знайшов новий клуб

Александар Пантич нарешті знайшов собі новий клуб

Колишній центральний захисник Динамо Александар Пантич став гравцем кіпрського клубу Докса.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Кіпра.

Про терміни трудової угоди не повідомляється. Відомо тільки, що за Доксу Пантич виступатиме під другим ігровим номером.

Динамо Александар Пантич покинув у вересні минулого року, розірвавши контракт з клубом за взаємною згодою сторін. З того часу намагався працевлаштуватися в ряді команд, а всього пробув без футболу понад 2,5 роки, адже участь в офіційному матчі в останній раз брав в грудні 2017 року.

Нагадаємо, Кадірі покинув Динамо.