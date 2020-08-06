Гарсія має бажання залишити Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія не має наміру продовжувати контракт з клубом.

Про це заявив тренер команди Пеп Гвардіола.

"Ерік Гарсія не бажає продовжувати контракт з нашим клубом. У нього залишається ще рік, але нову угоду підписувати він не хоче.

Ми б дуже хотіли його зберегти, але гравець дотримується іншої думки. Як мені здається, що він планує виступати в іншій команді", - сказав Гвардіола.