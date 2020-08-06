Гарсія має бажання залишити Манчестер Сіті

Джерело - mancity.com.
Захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія не має наміру продовжувати контракт з клубом.
Про це заявив тренер команди Пеп Гвардіола.
"Ерік Гарсія не бажає продовжувати контракт з нашим клубом. У нього залишається ще рік, але нову угоду підписувати він не хоче.
Ми б дуже хотіли його зберегти, але гравець дотримується іншої думки. Як мені здається, що він планує виступати в іншій команді", - сказав Гвардіола.
У поточному сезоні на рахунку іспанця 13 матчів в АПЛ, в яких він не відрізнявся гольовими діями.
Нагадаємо, ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків.