Динамо обмежило вхід на клубну базу

Динамо обмежило доступ на клубну базу в Конча-Заспі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"У зв'язку з карантинними обмеженнями і неможливістю їхнього повноцінного дотримання в умовах проведення матчів на клубній базі "Динамо" в Конча-Заспі, просимо з розумінням поставитися до такої інформації.

Вхід на базу Динамо обмежений, відвідування матчів і тренувань команди дозволено тільки окремим співробітникам клубу", - йдеться в повідомленні.