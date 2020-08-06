Алексіс Санчес офіційно змінив клуб

Форвард Алексіс Санчес став повноправним гравцем Інтера.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Нападник уклав контракт до 2023 року.

Чилієць перебрався в Інтер на правах вільного агента. Манчестер Юнайтед погодився безкоштовно розірвати контракт зі своїм найбільш високооплачуваним футболістом. На Олд Траффорд він заробляв 350 тис фунтів на тиждень.

Алексіс перейшов в Інтер влітку 2019 року на правах оренди. Частина сезону він пропустив через травму, але в цілому награв 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 10 ассистами.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готує трансфер Санчо.