 Рому викупила американська компанія | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 21:50 2642
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу 21 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 13:50 80
Санчес став гравцем Інтера
Сьогодні 12:55 244
Мудрик перейшов у Десну
Сьогодні 12:31 249
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать
Сьогодні 10:32 836
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера
Сьогодні 09:01 3306
Севілья прийматиме Рому, Баєр зіграє з Рейнджерс: матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:59 911
Каштру: Наші гравці були фантастичними
Вчора 23:10 848
Шахтар - Вольфсбург: огляд матчу
Вчора 22:36 1312
Шахтар - Вольфсбург: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:58 6334
Блоги
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:14 487
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:32 832
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:01 3297
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:38 1519
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
Вчора 22:45 731
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
Вчора 21:49 1675
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву Андрій Твердохліб
Вчора 18:47 4576 2
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер Андрій Твердохліб
Вчора 18:31 1686
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають Андрій Твердохліб
Вчора 17:54 1584
Шахтар - Вольфсбург: огляд першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Вольфсбург: огляд першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
Вчора 16:25 459
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:57 Футбол Вілліан узгодив контракт із Арсеналом 147
13:50 Пряма трансляція Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу 21 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 80
13:46 Футбол Динамо обмежило вхід на клубну базу 481
13:28 Бокс Ломаченко впевний у бої з Лопесом 264
13:27 Бокс Ломаченко: Готуюсь до бою з Лопесом 425
13:14 Блог Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі 497
13:12 Футбол Копенгаген - Істанбул 3:0. Огляд матчу 332
12:55 Футбол Санчес став гравцем Інтера 244
12:45 Футбол Матвієнко: Завдання Шахтаря – фінал Ліги Європи 455
12:31 Футбол Мудрик перейшов у Десну 249
12:15 Футбол Павелко відреагував на відсторонення президента ПФЛ Макарова 884
11:56 Футбол Шахтар – у ТОП-15 клубів УЄФА 825
11:44 Футбол Фернандеш встановив унікальне досягнення в АПЛ 734
11:29 Футбол Рому викупила американська компанія 992
11:15 Футбол Газенгюттль – найкращий тренер АПЛ в липні 771
10:57 Футбол Динамо цікавиться захисником Спортінга 1202
10:45 Хокей Флорида обіграла Айлендерс, Монреаль переміг Піттсбург. Результати матчів НХЛ 1131
10:32 Блог Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать 836
10:30 Футбол Визначився найкращий гравець місяця в АПЛ 912
10:15 Футбол Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна може обійти Нідерланди 2095
09:54 Футбол Манчестер Юнайтед - ЛАСК 2:1. Огляд матчу 1172
09:43 Футбол Мораес - найкращий гравець матчу з Вольфсбургом 1253
09:25 Футбол Сульшер надіється виграти з Манчестер Юнайтед Лігу Європи 1185
09:12 Футбол Соломон назвав ціль Шахтаря у Лізі Європи 1340
09:01 Блог Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера 3306

Рому викупила американська компанія

Сьогодні 11:29 992 0
У Ромі змінився власник
Рому викупила американська компанія
#Рома, #Серія А

Джерело - isport.ua.

Компанія Friedkin Group стане новим власником Роми.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Представники американської компанії домовилися з власником італійського клубу Джеймсом Палоттою про придбання і вже підписали попередню угоду. Очікується, що угода буде офіційно завершена до 31 серпня.

За інформацією ЗМІ, сума угоди повинна скласти близько 600 млн євро.

Майбутній власник Роми - мільярдер Ден Фрідкін. Він є виконавчим директором Friedkin Group і власником незалежного дистриб'ютора автомобілів Gulf States Toyota в США. При цьому в футбольний бізнес він планував заходити з Мілана: до переговорів з Палоттою Фрідкін контактував з фондом Elliott Management і пропонував 1,2 млрд євро. Отримавши відмову, він переключився на Рому.

Нагадаємо, Рома хоче запросити Вертонгена.

Коментарі ()