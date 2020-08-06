Рому викупила американська компанія

У Ромі змінився власник

Компанія Friedkin Group стане новим власником Роми.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Представники американської компанії домовилися з власником італійського клубу Джеймсом Палоттою про придбання і вже підписали попередню угоду. Очікується, що угода буде офіційно завершена до 31 серпня.

За інформацією ЗМІ, сума угоди повинна скласти близько 600 млн євро.

Майбутній власник Роми - мільярдер Ден Фрідкін. Він є виконавчим директором Friedkin Group і власником незалежного дистриб'ютора автомобілів Gulf States Toyota в США. При цьому в футбольний бізнес він планував заходити з Мілана: до переговорів з Палоттою Фрідкін контактував з фондом Elliott Management і пропонував 1,2 млрд євро. Отримавши відмову, він переключився на Рому.

Нагадаємо, Рома хоче запросити Вертонгена.