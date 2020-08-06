Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна може обійти Нідерланди

Україна має шанс обійти Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Шахтар після перемоги над Вольфсбургом додав в скарбничку країни відразу 3 очки (2 за перемогу + 1 бонусне за вихід у чвертьфінал), що при розподілі на 5 клубів принесло +0.600 бала.

Останній клуб Туреччини Істанбул програв Копенгагену та вибув зі змагань. Таким чином, турки не зуміли ліквідувати відставання від України. Це означає, що чемпіон УПЛ 2020/21 гарантовано потрапить у груповий раунд Ліги чемпіонів автоматично.

У боротьбі за 9-те місце Україна тепер трохи відстає (на 0.650) від Нідерландів, у яких вже всі команди вилетіли. Суперником "гірників" у чвертьфіналі, швидше за все, стане Базель (Швейцарія). Таким чином, щоб обійти Нідерланди українському клубу треба взяти ще 4 очка.

Потрібно перемогти в єдиній грі 1/4 фіналу, що принесе або 2 очка (якщо за пенальті), або 3 бали (якщо в основний або дод. час). Плюс буде нараховано бонусне 1 очко за вихід у півфінал. Крім того, участь у півфіналі, що складається з одного матчу, автоматично дасть ще 1 очко як мінімум.

Тобто, вихід Шахтаря у півфінал Ліги Європи дозволить автоматично обійти Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА.