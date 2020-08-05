Скрипник продовжує працювати у Зорі

Головний тренер Віктор Скрипник продовжує роботу з луганською командою Зоря і буде її тренувати в сезоні 2020/21.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"Команда тренується на базі в районі Великий Луг під керівництвом головного тренера Віктора Скрипника. Зоря зібралася другого числа на навчально-тренувальній базі і приступила до тренувань. Відсьогодні всі тренування проводяться в дворазовому режимі. Хочу спростувати всі чутки щодо зміни тренерського штабу. Головним тренером команди був і є Віктор Анатолійович Скрипник. Помічники його теж працюють на своїх же місцях, як і раніше. Багато було різних чуток, але вони так і залишилися чутками.

Можу офіційно заявити, якщо до нашого чинного футболіста або тренера, який офіційно перебуває у нас на контракті з'являється інтерес з боку іншого клубу, то нам завчасно повинно прийти офіційний лист з пропозицією від цього клубу. Після цього починаються переговори. Такі переговори були проведені нами, наприклад, з Євгеном Чеберком і Богданом Михайличенком. Все проходило по офіційно узгодженій процедури.

Офіційного листа від Дніпра-1 по переходу Віктора Скрипника не надходило. Все інше - чутки. Офіційно скажу, що ФК Зоря Луганськ не підписував ніякого контракту з Олександром Бабичем і іншими тренерами. Це теж лише чутки. На завершення скажу, що у Віктора Скрипника діючий контракт з Зорею до червня 2022 року, тобто, ще два роки", - заявив Оганов.