Тухель хоче підписати Алабу в ПСЖ

Джерело - Sportarena.
Головний тренер ПСЖ Томас Тухель хоче бачити в складі своєї команди захисника Баварії Давида Алабу.
Про це повідомляє France Football.
Німець зв'язався зі спортивним директором паризького клубу Леонардо, щоб той спробував домовитися про перехід 28-річного австрійця. У ПСЖ Алаба покликаний замінити пішов цього літа Тіаго Сілву.
Раніше Давид виставив жорсткі умови по зарплаті керівництву Баварії, бажаючи отримувати за сезон 20 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Алаба забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі в 38 матчах Баварії у всіх турнірах і став чемпіоном Німеччини в дев'ятий раз в кар'єрі.