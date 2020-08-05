Тухель хоче підписати Алабу в ПСЖ

Гравця розглядають як заміну Тіаго Сілві

Джерело - Sportarena.

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель хоче бачити в складі своєї команди захисника Баварії Давида Алабу.

Про це повідомляє France Football.

Німець зв'язався зі спортивним директором паризького клубу Леонардо, щоб той спробував домовитися про перехід 28-річного австрійця. У ПСЖ Алаба покликаний замінити пішов цього літа Тіаго Сілву.

Раніше Давид виставив жорсткі умови по зарплаті керівництву Баварії, бажаючи отримувати за сезон 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Алаба забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі в 38 матчах Баварії у всіх турнірах і став чемпіоном Німеччини в дев'ятий раз в кар'єрі.