Десять клубів претендують на членство в ПФЛ

Десять українських команд, які наразі виступають на аматорському рівні, але з наступного сезону претендують на отримання професійного статусу.

Про це повідомляє sportarena.

Це Дніпро (Черкаси), Яруд (Маріуполь), Авангард (Корюківка), ФК Тростянець, ФК Біла Церква, Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці), Рубікон (Київ), Карпати (Галич) і Метал (Харків).

Відзначимо, що з нового сезону Корюківський Авангард повинен злитися з ФК Чернігів. Новий клуб базуватиметься в обласному центрі і матиме назву Чернігів-Авангард.

Раніше повідомлялося, що новостворений ФК Метал планує виступати у другій лізі чемпіонату України і базуватися в місті Зміїв.