Донецький Шахтар добре готувався до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга, який відбудеться завтра, 5 серпня.

Про це заявив захисник гірників Додо.

"Ми добре готувалися до Вольфсбурга. Ми вивчили деталі, які озвучив Каштру. Багато працювали після чемпіонства.

У нас було два спаринги перед зустріччю з Вольфсбургом. Ми не мали відпустки, працювали дуже важко. Ми в гарній формі.

Якщо покажемо такий же футбол, як в першій зустрічі з Вольфсбургом, думаю, зможемо далеко пройти в турнірі", - зазначив Додо.