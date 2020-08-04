 Додо: Зможемо далеко пройти у Лізі Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Прищепа отримала дискваліфікацію через допінг
Сьогодні 10:44 1792
Хей: Усику не вистачить ударної потужності у хевівейті
Сьогодні 22:55 466
Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга
Сьогодні 20:40 369
Тренер Вольфсбурга: У нас зберігаються шанси на перемогу над Шахтарем
Сьогодні 20:25 463
Відомий журналіст опублікував зарплатну відомість УАФ
Сьогодні 19:39 1770
Заховайло: У Луческу є амбіції - довести, що всі ми ідіоти
Сьогодні 18:55 916
Маліновський потрапив до ТОП-40 гравців Серії А
Сьогодні 16:40 949
Зідан – найкращий тренер світу
Сьогодні 13:30 1576
Колос підсилився двома гравцями Динамо
Сьогодні 12:10 1957
Коломойський заблокував перехід Скрипника в Дніпро-1
Сьогодні 08:55 3861 2
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:40 Футбол Дегтярьов залишив донецький Олімпік 27
23:25 Футбол Іличич бажає завершити кар'єру після зради дружини 321
23:10 Футбол Луческу дозволив гравцям Динамо побувати вдома 386
22:55 Бокс Хей: Усику не вистачить ударної потужності у хевівейті 466
22:40 Футбол Манчестер Сіті підписав Торреса 545
22:25 Бокс Визначилася дата бою Санта Крус - Девіс 589
22:10 Футбол Ювентус хоче підписати Доннарумму 600
21:55 Футбол Українець дискваліфікований за договірні матчі у Молдові 632
21:40 Футбол Нападник Динамо: У Луческу є чемпіонська філософія 1090
21:26 Футзал Чемпіон України з перемоги стартував на Кубку Львівщини-2020 641
21:10 Футбол Додо: Зможемо далеко пройти у Лізі Європи 764
21:03 Блог Супербол: результати і найкращі голи 18 туру 137
20:55 ММА Хабіб: Затягну Гейджи на дно океану і утоплю його там 737
20:40 Футбол Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга 369
20:33 Блог Підтримки чекати немає від кого, - Прищепа прокоментувала дискваліфікацію 504
20:25 Футбол Тренер Вольфсбурга: У нас зберігаються шанси на перемогу над Шахтарем 463
20:10 Футбол Камбек від Sensum, фіаско Метробуду та трилер від Dimino’s Pizza і BSC Aramis 227
19:55 Футбол Селезньов вдруге одружився 3077 1
19:39 Футбол Відомий журналіст опублікував зарплатну відомість УАФ 1770
19:25 Футбол Франков: Від Динамо не варто найближчим часом чекати гучних трансферів 1178
19:10 ММА Вайт: Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року 940
18:55 Футбол Заховайло: У Луческу є амбіції - довести, що всі ми ідіоти 916
18:40 Футбол Балотеллі може продовжити кар'єру у Румунії 1015
18:25 Блог GG Bet ставки киберспорт Дота 2 — выгодные ставки на киберспорт Dota 2 317
18:25 Футбол Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання 1354

Додо: Зможемо далеко пройти у Лізі Європи

Сьогодні 21:10 764 0
Захисник гірників - про очікування від матчу проти Вольфсбурга
Додо: Зможемо далеко пройти у Лізі Європи
#Додо, #Шахтар

Джерело - FOX sports.

Донецький Шахтар добре готувався до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга, який відбудеться завтра, 5 серпня.

Про це заявив захисник гірників Додо.

"Ми добре готувалися до Вольфсбурга. Ми вивчили деталі, які озвучив Каштру. Багато працювали після чемпіонства.

У нас було два спаринги перед зустріччю з Вольфсбургом. Ми не мали відпустки, працювали дуже важко. Ми в гарній формі.

Якщо покажемо такий же футбол, як в першій зустрічі з Вольфсбургом, думаю, зможемо далеко пройти в турнірі", - зазначив Додо.

Раніше, Додо заявляв, що Шахтар заблокував трансфер у Баварію.

Коментарі ()