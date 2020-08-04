Воротар Шахтаря продовжить кар'єру у Маріуполі

Голкіпер Шахтаря Олег Кудрик найближчим часом офіційно буде оголошений новачком Маріуполя.

Про це заявив сам футболіст.

"Так, це правда, що я наступний сезон проведу в Маріуполі. Сторони узгодили деталі, а я вже активно займаюся і готуюся до сезону в новому клубі. У колективі прийняли добре, до того ж багатьох хлопців вже знаю дуже давно, тому мені було легко влитися", - зазначив Кудрик.