Маліновський потрапив до ТОП-40 гравців Серії А

Найкращим гравцем Серії А став Дібала

Український атакувальний хавбек італійської Аталанти Руслан Маліновський посів 38 місце в рейтингу найкращих гравців Серії А за підсумком сезону 2019/2020.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Першим став Пауло Дібала з Ювентуса, другий – Чіро Іммобіле з Лаціо, а третій – Кріштіану Роналду (Ювентус). Найкращий з гравців Аталанти, Алехандро Гомес, на 4-ій позиції.

Цього сезону Маліновський провів 41 матч у складі Аталанти, забив 9 голів та віддав 5 асистів.