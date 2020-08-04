Маліновський потрапив до ТОП-40 гравців Серії А

Джерело - ua-football.com.
Український атакувальний хавбек італійської Аталанти Руслан Маліновський посів 38 місце в рейтингу найкращих гравців Серії А за підсумком сезону 2019/2020.
Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
Першим став Пауло Дібала з Ювентуса, другий – Чіро Іммобіле з Лаціо, а третій – Кріштіану Роналду (Ювентус). Найкращий з гравців Аталанти, Алехандро Гомес, на 4-ій позиції.
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Цього сезону Маліновський провів 41 матч у складі Аталанти, забив 9 голів та віддав 5 асистів.