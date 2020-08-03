Вернидубу порадили придбати хавбека Динамо

Джерело - Пресбол.
Селекціонерам солігорського Шахтаря варто звернути увагу на гравця київського Динамо Микиту Корзуна.
Про це заявив журналіст Микола Ходасевич.
"Що потрібно Шахтарю, щоб утримати першу позицію? Давайте перерахуємо чинники. По-перше, Юрію Вернидубу ні в якому разі не можна заважати. Це сигнал, який я відправляю керівництву клубу. Дайте йому спокійно керувати командою!
Ну і найголовніше - придивіться ще все ще молодого Микиту Корзуна. Я не знаю, в якому статусі він перебуває, але вам дико потрібен опорний півзахисник. Вам потрібен собака, тому що Соке і Селява - це всього лише два гравці, і якщо хтось один буде випадати, то перестане працювати вся команда", - зазначив Ходачевич.
У найближчий четвер, 6 серпня, солігорський Шахтар зіграє проти брестського Динамо, за яке виступають три українські футболісти: Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.
Раніше, БАТЕ зазнав сенсаційної поразки у 20 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба обіграв Слуцьк та очолив чемпіонат Білорусі.