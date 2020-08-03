Вернидубу порадили придбати хавбека Динамо

Селекціонерам солігорського Шахтаря варто звернути увагу на гравця київського Динамо Микиту Корзуна.

Про це заявив журналіст Микола Ходасевич.

"Що потрібно Шахтарю, щоб утримати першу позицію? Давайте перерахуємо чинники. По-перше, Юрію Вернидубу ні в якому разі не можна заважати. Це сигнал, який я відправляю керівництву клубу. Дайте йому спокійно керувати командою!

Ну і найголовніше - придивіться ще все ще молодого Микиту Корзуна. Я не знаю, в якому статусі він перебуває, але вам дико потрібен опорний півзахисник. Вам потрібен собака, тому що Соке і Селява - це всього лише два гравці, і якщо хтось один буде випадати, то перестане працювати вся команда", - зазначив Ходачевич.