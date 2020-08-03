Інтер узгодив трансфер Санчеса

Алексіс Санчес стане повноцінним гравцем Інтера

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес близький до переходу в Інтер.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Клуби узгодили між собою умови викупу 31-річного чилійця.

Сума трансферу складе 15 млн євро, особистий контракт розрахований до червня 2023-го. Офіційно про перехід буде оголошено після матчу Інтера проти Хетафе в 1/8 Ліги Європи.

У минулому сезоні чилієць провів за Інтер 29 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готує трансфер Санчо.