 Інтер узгодив трансфер Санчеса | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Остап Маркевич очолив Маріуполь
Сьогодні 10:47 679
Зоря може підписати вінгера Динамо
Сьогодні 14:31 1498
Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка
Сьогодні 12:45 454
Шахтар планував встановити пам’ятник Луческу
Сьогодні 11:29 1175
У Кривому Розі відродили Кривбас
Сьогодні 11:14 2270 1
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Сьогодні 09:13 722
Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні
Сьогодні 09:08 1847
Суркіс розповів, як Блохін зрадив збірну України
Вчора 21:40 5923
Суркіс: З 1996 року не було жодної пропозиції про придбання Динамо
Вчора 20:25 1962
Гамільтон драматично виграв Гран-прі Великої Британії
Вчора 18:08 1377
Блоги
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб Valeriy Ruchka
01.08.2020 08:44 2137 1
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського Дима Копий
31.07.2020 23:27 1405
Максим Калиниченко: Ювентус покаже всю свою міць
Максим Калиниченко: Ювентус покаже всю свою міць Дима Копий
31.07.2020 23:26 1111
Представлення тренерського штабу і перше тренування Динамо з Луческу
Представлення тренерського штабу і перше тренування Динамо з Луческу Valeriy Ruchka
31.07.2020 13:11 936
Легендарний рекорд довжиною у 26 років. Цього дня Сергій Бубка злетів на космічну висоту
Легендарний рекорд довжиною у 26 років. Цього дня Сергій Бубка злетів на космічну висоту Valeriy Ruchka
31.07.2020 12:53 712
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Футбол УПЛ визначила найкращого гравця і тренера останнього місяця сезону 1
16:11 Баскетбол Одеса підписала американського захисника 207
15:58 Футбол Інтер узгодив трансфер Санчеса 388
15:48 Футбол Спірідон: Палкін вчинив підло і низько щодо Луческу 1220
15:40 Блог Ястремська представила свою нову пісню 259
15:35 Футбол Бутко може перейти у Десну 582
15:20 Хокей. УХЛ Сокіл готується до старту в УХЛ 526
15:06 Футбол Суркіс: Динамо допомагає нашим воїнам АТО 536
14:55 Футбол Екстренер Роми очолив Кальярі 577
14:45 Футбол Михайліченко попрощався із Зорею 574
14:31 Футбол Зоря може підписати вінгера Динамо 1498
14:25 Футбол Шахтар повертає єврокубки в Україну 1038
14:15 Футбол Український нападник перейшов у російський клуб 875
13:57 Футбол Нагорняк: Вольфсбург на виїзді грає краще 960
13:45 Футбол Суркіс: Гравці Динамо грають за збірну душею, а за що грає Мораес? 1421
13:44 RunNews Вчені створили трек для збільшення темпу бігу 789
13:33 Футбол Венгер назвав фаворитів Ліги чемпіонів 1038
13:16 Теніс Ястремська виступить на турнірі у Палермо 905
12:58 Футбол Дніпро-1 відмовилось запрошувати Скрипника - ЗМІ 1313
12:45 Футбол Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка 454
12:30 Гандбол Мотор відправився на збори у Німеччину 1530
12:17 Футбол Динамо розпочало переговори щодо трансферу захисника Галатасарая 1754
12:04 Блог Про телеграму Ахметова, контракт на 4 матчі та фінал Кубка України - Юрій Максимов 386
11:55 Футбол Дженоа - Верона 3:0. Огляд матчу 925
11:45 Футбол Манчестер Юнайтед готує трансфер Санчо 1262

Інтер узгодив трансфер Санчеса

Сьогодні 15:58 388 0
Алексіс Санчес стане повноцінним гравцем Інтера
Інтер узгодив трансфер Санчеса
#Санчес, #Інтер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес близький до переходу в Інтер.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Клуби узгодили між собою умови викупу 31-річного чилійця.

Сума трансферу складе 15 млн євро, особистий контракт розрахований до червня 2023-го. Офіційно про перехід буде оголошено після матчу Інтера проти Хетафе в 1/8 Ліги Європи.

У минулому сезоні чилієць провів за Інтер 29 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готує трансфер Санчо.

Коментарі ()