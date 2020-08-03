Богдан Бутко може змінити клуб

Захисник Шахтаря Богдан Бутко може продовжити кар'єру в чернігівській Десні.

Про це повідомляє sportarena.com.

Досвідчений захисник увійшов в сферу інтересів чернігівського клубу, який хоче підсилитися перед стартом в Лізі Європи.

Багато в чому можливий перехід Бутко залежить від рішення щодо свого майбутнього капітана Десни Дениса Фаворова, у якого є пропозиції з-за кордону. Якщо він покине чернігівську команду і Україну, Бутко стане його прямою заміною по позиції.

Нагадаємо, Бутко повернувся у Шахтар після оренди у Леху.