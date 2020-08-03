Еусебіо Ді Франческо повернувся до роботи

Новим головним тренером Кальярі очікувано став Еусебіо Ді Франческо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт нового наставника розрахований до 30 червня 2022 року.

Відзначимо, що Кальярі із 45 очками в активі завершив сезон на 14 сходинці Серії А.

Еусебіо Ді Франческо залишався без роботи з жовтня 2019 року, коли був звільнений Сампдорією. Раніше він працював із Ромою, Сассуоло, Лечче, Пескарою і Віртус Ланчано.

Нагадаємо, Ювентус встановив антирекорд Серії А.