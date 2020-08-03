Джерело - football24.uа.
Новим головним тренером Кальярі очікувано став Еусебіо Ді Франческо.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Контракт нового наставника розрахований до 30 червня 2022 року.
Відзначимо, що Кальярі із 45 очками в активі завершив сезон на 14 сходинці Серії А.
Еусебіо Ді Франческо залишався без роботи з жовтня 2019 року, коли був звільнений Сампдорією. Раніше він працював із Ромою, Сассуоло, Лечче, Пескарою і Віртус Ланчано.
Нагадаємо, Ювентус встановив антирекорд Серії А.