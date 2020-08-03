Український нападник перейшов у російський клуб

Віталій Балашов продовжить кар'єру у Росії

29-річний український вінгер Віталій Балашов перейшов у Тамбов.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу

Про термін угоди та деталі контракту не повідомляється.

Останнім клубом Балашова був донецький Олімпік, за який з 2018 року нападник провів 52 матчі і зумів відзначитися 5 голами і віддати 11 результативних передач.

Тамбов за підсумками сезону 2019/20 фінішував на 14-му місці в РПЛ і уникнув вильоту, успішно зігравши в стикових матчах.

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