Сергій Нагорняк прокоментував матч Ліги Європи Шахтар - Вольфсбург

Вольфсбург істотно краще грає на виїзді, ніж удома.

Про це розповів колишній форвард збірної України Сергій Нагорняк.

"Насторожує те, що за статистикою на виїзді Вольфсбург грає набагато краще. Ні в якому разі Шахтарю не варто розслаблятися.

Ми сподіваємося, що Шахтар пройде далі, адже є комфортний результат першого матчу і рівень гри, який демонструвала команда, досить непоганий", - сказав Нагорняк.

Матч Шахтар - Вольфсбург відбудеться в середу, 5 серпня в Києві.

Нагадаємо, Десна домовилася з Шахтарем про оренду Коноплі на наступний сезон.