Джерело - dynamomania.com.
Вольфсбург істотно краще грає на виїзді, ніж удома.
Про це розповів колишній форвард збірної України Сергій Нагорняк.
"Насторожує те, що за статистикою на виїзді Вольфсбург грає набагато краще. Ні в якому разі Шахтарю не варто розслаблятися.
Ми сподіваємося, що Шахтар пройде далі, адже є комфортний результат першого матчу і рівень гри, який демонструвала команда, досить непоганий", - сказав Нагорняк.
Матч Шахтар - Вольфсбург відбудеться в середу, 5 серпня в Києві.
Нагадаємо, Десна домовилася з Шахтарем про оренду Коноплі на наступний сезон.