 Венгер назвав фаворитів Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Венгер назвав фаворитів Ліги чемпіонів

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Арсен Венгер прокоментував фаворитів Ліги чемпіонів
Венгер назвав фаворитів Ліги чемпіонів
#Венгер, #Ліга чемпіонів

Джерело - isport.ua.

Манчестер Сіті і ПСЖ мають більше шансів на перемогу в Лізі чемпіонів, ніж інші учасники.

Про це розповів ексголовний тренер Арсенала Арсен Венгер.

"Для мене Манчестер Сіті і ПСЖ є двома фаворитами з точки зору їх потенціалу. Хоча я відчуваю, що парижани менш сильні, ніж три або чотири роки тому. Раніше вони, можливо, були більш монолітними по всіх позиціях. І конкуренція була сильнішою. ​​Хоча , я думаю, що якість європейського футболу в цілому погіршився, але команда як і раніше входить в число двох або трьох кращих команд в Європі", - відзначив Венгер.

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