Манчестер Сіті і ПСЖ мають більше шансів на перемогу в Лізі чемпіонів, ніж інші учасники.

Про це розповів ексголовний тренер Арсенала Арсен Венгер.

"Для мене Манчестер Сіті і ПСЖ є двома фаворитами з точки зору їх потенціалу. Хоча я відчуваю, що парижани менш сильні, ніж три або чотири роки тому. Раніше вони, можливо, були більш монолітними по всіх позиціях. І конкуренція була сильнішою. ​​Хоча , я думаю, що якість європейського футболу в цілому погіршився, але команда як і раніше входить в число двох або трьох кращих команд в Європі", - відзначив Венгер.