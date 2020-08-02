 Лечче Шахова програло Пармі, Дженоа перемогло Верону. Результати матчів 38 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Лечче Шахова програло Пармі, Дженоа перемогло Верону. Результати матчів 38 туру Серії А

Вчора 23:41 197 0
Завершилася Серія А сезону 2019/2020 років
Лечче Шахова програло Пармі, Дженоа перемогло Верону. Результати матчів 38 туру Серії А
#Лечче, #Парма

Джерело - Чемпіон.

У 38 турі італійської Серії А відбулися останні чотири матчі. 

Визначився останній невдаха чемпіонату, що залишає Серію А. І це команда українця Шахова - Лечче. Парма на виїзді переграла Лечче. У цьому матчі Шахов вийшов на заміну на 61-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 2 серпня

Болонья - Торіно 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Сванберг, 1:1 - 66 Дзадза

Дженоа - Верона 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Санабрія, 2:0 - 25 Санабрія, 3:0 - 44 Ромеро

Лечче - Парма 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 11 Лучоні (авт), 0:2 - 24 Капрарі, 1:2 - 40 Барак, 2:2 - 45 Меккар’єлло, 2:3 - 52 Корнеліус, 2:4 - 67 Інглезе, 3:4 - 69 Лападула

Сассуоло - Удінезе 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Окака

Раніше, Фіорентина з труднощами переграла СПАЛ у 38 турі Серії А.

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