Завершилася Серія А сезону 2019/2020 років

Джерело - Чемпіон.

У 38 турі італійської Серії А відбулися останні чотири матчі.

Визначився останній невдаха чемпіонату, що залишає Серію А. І це команда українця Шахова - Лечче. Парма на виїзді переграла Лечче. У цьому матчі Шахов вийшов на заміну на 61-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А

38 тур, 2 серпня

Болонья - Торіно 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Сванберг, 1:1 - 66 Дзадза

Дженоа - Верона 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Санабрія, 2:0 - 25 Санабрія, 3:0 - 44 Ромеро

Лечче - Парма 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 11 Лучоні (авт), 0:2 - 24 Капрарі, 1:2 - 40 Барак, 2:2 - 45 Меккар’єлло, 2:3 - 52 Корнеліус, 2:4 - 67 Інглезе, 3:4 - 69 Лападула

Сассуоло - Удінезе 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Окака

Раніше, Фіорентина з труднощами переграла СПАЛ у 38 турі Серії А.