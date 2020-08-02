Джерело - Чемпіон.
У 38 турі італійської Серії А відбулися останні чотири матчі.
Визначився останній невдаха чемпіонату, що залишає Серію А. І це команда українця Шахова - Лечче. Парма на виїзді переграла Лечче. У цьому матчі Шахов вийшов на заміну на 61-ій хвилині.
Болонья - Торіно 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Сванберг, 1:1 - 66 Дзадза
Дженоа - Верона 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 13 Санабрія, 2:0 - 25 Санабрія, 3:0 - 44 Ромеро
Лечче - Парма 3:4 (2:2)
Голи: 0:1 - 11 Лучоні (авт), 0:2 - 24 Капрарі, 1:2 - 40 Барак, 2:2 - 45 Меккар’єлло, 2:3 - 52 Корнеліус, 2:4 - 67 Інглезе, 3:4 - 69 Лападула
Сассуоло - Удінезе 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 53 Окака
Раніше, Фіорентина з труднощами переграла СПАЛ у 38 турі Серії А.