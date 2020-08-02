Полісся залишили три гравці

Нові угоди з клубом підписали відразу сім гравців

Джерело - ФК Полісся.

Житомирське Полісся залишили захисники Євген Корохов, Олександр Мосіюк та хавбек Дмитро Задерецький.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Другої ліги Корохов провів 13 матчів у складі житомирського клубу, Мосіюк зіграв в дев'яти матчах. Що стосується Задерецького, то півзахисник в 17 поєдинках за Полісся відзначився двома голами.

Також в клубі повідомив про продовження контрактів з сімома футболістами. Нові угоди з Поліссям підписали захисники Олександр Бринько, Сергій Швець, Денис Притиковський і Андрій Власюк, півзахисник Марат Даудов, а також форварди Денис Галенков та Ярослав Галенко.

Раніше, Шахтар переміг Полісся у контрольному матчі.