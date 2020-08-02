 Полісся залишили три гравці | Футбол | Champion.com.ua
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Полісся залишили три гравці

Вчора 23:10 686 0
Нові угоди з клубом підписали відразу сім гравців
Полісся залишили три гравці
#Полісся

Джерело - ФК Полісся.

Житомирське Полісся залишили захисники Євген Корохов, Олександр Мосіюк та хавбек Дмитро Задерецький.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Другої ліги Корохов провів 13 матчів у складі житомирського клубу, Мосіюк зіграв в дев'яти матчах. Що стосується Задерецького, то півзахисник в 17 поєдинках за Полісся відзначився двома голами.

Також в клубі повідомив про продовження контрактів з сімома футболістами. Нові угоди з Поліссям підписали захисники Олександр Бринько, Сергій Швець, Денис Притиковський і Андрій Власюк, півзахисник Марат Даудов, а також форварди Денис Галенков та Ярослав Галенко.

Раніше, Шахтар переміг Полісся у контрольному матчі.

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