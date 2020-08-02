Франков: Луческу проводить аудит Динамо як футбольного клубу

Новий головний тренер київського Динамо Мірча Луческу займається оцінкою кадрового потенціалу команди.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Чим зараз займається Луческу? Він з ранку до ночі гарячково працює з тренерами всіх команд Динамо - від зовсім молодих до юнацької, а там і молодіжної. Він займається оцінкою кадрового потенціалу Динамо.

Він проводить незалежний аудит Динамо як футбольного клубу. Які будуть його оцінки та висновки - не знаю. Але це дійсно незалежна оцінка з боку, яка надзвичайно корисна для струшування або навіть вибуху ситуації.

Одні футболісти отримають новий шанс, а інші - поглянуть на себе з іншого боку. Може, хтось уже давно на собі хрестик намалював, але йому розкажуть і покажуть, що він може віддати цій команді і футболу набагато більше.

Саме для цього потрібен досвід Луческу, і саме в цьому мені бачиться мінімально корисна роль тренера, який прийшов в київське Динамо настільки зі сторони", - сказав Франков.