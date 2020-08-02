Головний тренер Ворскли поділився думкою про Віктора Скрипника, з яким грав у Вердері.

Джерело - Бомбардир.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник часто відмовлявся піти в ресторан з партнерами по Вердеру.

Про це розповів колишній гравець німецької команди і тренер Ворскли Юрій Максимов.

"Бачили, чого домігся Скрипник, як відразу команда заграла, 3-е місце. Він німець з народження. Ми часто збиралися, пропонували в ресторан, а він відмовлявся. Говорив, що вдома побуде. Вже тоді було важко його витягнути з дому, щоб піти в ресторан поїсти сім'ями навіть", - сказав Максимов.

Нагадаємо, на думку Максимова, повернення футболу на колишній рівень залежить від Зеленського.