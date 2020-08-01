Запалися грою. Анонс недільних матчів

9:00: BudmonsteR – Dynamika. Буде супер-цікава битва. "Динамічні" в минулому турі збільшили свою вдалу серію до 6 перемог поспіль, здолавши VPK-Fiteat, а ось "монстри" у справжньому трилері поступилися 2-Т з рахунком 5:6. Чи зможуть "монстри" стримати найкращого бомбардира суперника Коноваленко (11 голів), та чи вдасться підопічним Корбута знайти протидії повітряним атакам від Заворотного? Дізнаємося вже у неділю!

10:00: Domino’s Pizza – BSC Aramis. "Араміси" впіймали хвилю позитивних результатів, вигравши вже три матчі поспіль. У дебютній грі в основному етапі хлопці також здобули перемогу, тому просто Domino’s Pizza точно не буду. До того ж, не забувайте, що підопічні Арановського будуть грати другий матч за добу, тому фізичний стан цього колективу може бути далеко не найкращим.

11:00: AiF.ua – Union-Dynamika. Якщо Union-Dynamika бодай раз, але вже перемагала у цьому сезоні, то AiF.ua програв усі свої шість матчів поспіль. Так, ми пам’ятаємо, що наразі цей колектив є наймолодшим по середньому віку гравців у заявці, але після шести зіграних матчів, вже потрібно набирати залікові бали. Сподіваємося, що вдасться продовжити свою гольову феєрію Олександру Зінченко, який у минулому турі відзначився хет-триком.

12:00: Unreal-Atrix - NC Beachscoccer – Євроформат. Лісовий проти Бабюка – це найкращі бомбарди своїх команд, які забили 6 і 5 голів у цьому сезоні, відповідно. "Нереальні" вже здобули свою першу перемогу в основному етапі, здолавши MAXteam, проте впевнено гри від, можливо, головного фавориту ліги було мало. А зараз, нехай і не в найкращий формі, суперник, який точно максимально сконцентрований на позитивному результаті. Все ж таки NC Beachscoccer – Євроформат – команда, яка просто не може дозволити собі перебувати на останній сходинці в групі (а після перемоги MAXteam над ЧШ-Академіка так воно і є насправді), а значить зробить усе, щоб здобути перші три очки.