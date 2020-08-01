 Запалися грою. Анонс недільних матчів | Пляжний футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Сьогодні 15:22 3284
Кубок Англії. Фінал. Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:08 1515
Аталанта - Інтер: онлайн-трансляція матчу 38 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 17:04 1570
BIG BOXING NIGHT. Вечір боксу промоутерської компанії Олександра Усика. Онлайн-трансляція
Сьогодні 16:52 257
Іммобіле - найкращий бомбардир Європи
Сьогодні 15:52 358
Сакраменто Леня програло Сан-Антоніо, Орландо здолало Бруклін. Результати матчів НБА
Сьогодні 09:12 445
Динамо відмовилось продовжувати контракт з Пиваричем
Вчора 23:44 1302
Остап Маркевич очолить Маріуполь
Вчора 21:15 1776
Клуб Серії А зацікавився Супрягою
Вчора 20:44 1641
Наполі підписав нападника Лілля за 81 млн євро
Вчора 17:58 2516
Блоги
Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз?
Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз? Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:38 343
Ультрас Динамо Бухарест: Дорожіть Луческу, або віддайте його нам
Ультрас Динамо Бухарест: Дорожіть Луческу, або віддайте його нам Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:16 386
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:22 3270
Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро
Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 501
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:44 1158 1
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського Дима Копий
Вчора 23:27 1051
Максим Калиниченко: Ювентус покаже всю свою міць
Максим Калиниченко: Ювентус покаже всю свою міць Дима Копий
Вчора 23:26 843
Представлення тренерського штабу і перше тренування Динамо з Луческу
Представлення тренерського штабу і перше тренування Динамо з Луческу Valeriy Ruchka
Вчора 13:11 779
Легендарний рекорд довжиною у 26 років. Цього дня Сергій Бубка злетів на космічну висоту
Легендарний рекорд довжиною у 26 років. Цього дня Сергій Бубка злетів на космічну висоту Valeriy Ruchka
Вчора 12:53 592
Маріуполь найближчим часом назве ім'я нового головного тренера
Маріуполь найближчим часом назве ім'я нового головного тренера Дима Копий
30.07.2020 21:51 1108
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:31 Формула 1 Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії 39
17:17 Футбол Бабич: Я готовий до роботи із Зорею 227
17:08 Пряма трансляція Кубок Англії. Фінал. Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція 1515
17:04 Пряма трансляція Аталанта - Інтер: онлайн-трансляція матчу 38 туру Серії А. LIVE 1570
16:57 Футбол Супряга та Булеца повернулися у розтрашування Динамо 400
16:52 Пряма трансляція BIG BOXING NIGHT. Вечір боксу промоутерської компанії Олександра Усика. Онлайн-трансляція 257
16:48 Футбол Металіст 1925 відмінив тренування через коронавірус 327
16:38 Блог Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз? 354
16:26 Футбол Нападник Зеніта: Вся Європа не любить Росію 560
16:16 Блог Ультрас Динамо Бухарест: Дорожіть Луческу, або віддайте його нам 395
16:13 Футбол Максимов: Я хотів ставити Ісенка на серію пенальті з Динамо 533
15:52 Футбол Іммобіле - найкращий бомбардир Європи 358
15:38 Футбол Яремчук забив у другому спарингу Гента поспіль 687
15:29 Футбол Наполі повісив цінник на Кулібалі 745
15:22 Блог Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 3284
15:12 Формула 1 Ферстаппен: Ред Булл значно додав після минулого етапу 967
14:54 Футбол Вертонген готовий приєднатися до Інтера 891
14:45 Пляжний футбол Запалися грою. Анонс недільних матчів 951
14:40 Футбол Тищенко покинув Маріуполь 801
14:28 Футбол Ілічич пропустить матч з ПСЖ 985
14:12 Футбол Вакула переніс операцію на плечі і пропустить 3-4 місяці 963
13:51 Бокс Гірн хоче зробити Бійцівський табір регулярним 1444
13:37 Футбол Матч Агробізнес - Миколаїв може відбутися в Хмельницькому 1185
13:26 Футбол Дніпро-1 орендував у Динамо Дубінчака 1272
13:09 Футбол Максимов: Повернення футболу на колишній рівень залежить від Зеленського 1554 1

Запалися грою. Анонс недільних матчів

Сьогодні 14:45 951 0
Запалися грою. Анонс недільних матчів

9:00: BudmonsteR – Dynamika. Буде супер-цікава битва. "Динамічні" в минулому турі збільшили свою вдалу серію до 6 перемог поспіль, здолавши VPK-Fiteat, а ось "монстри" у справжньому трилері поступилися 2-Т з рахунком 5:6. Чи зможуть "монстри" стримати найкращого бомбардира суперника Коноваленко (11 голів), та чи вдасться підопічним Корбута знайти протидії повітряним атакам від Заворотного? Дізнаємося вже у неділю!

10:00: Domino’s Pizza – BSC Aramis. "Араміси" впіймали хвилю позитивних результатів, вигравши вже три матчі поспіль. У дебютній грі в основному етапі хлопці також здобули перемогу, тому просто Domino’s Pizza точно не буду. До того ж, не забувайте, що підопічні Арановського будуть грати другий матч за добу, тому фізичний стан цього колективу може бути далеко не найкращим.

11:00: AiF.ua – Union-Dynamika. Якщо Union-Dynamika бодай раз, але вже перемагала у цьому сезоні, то AiF.ua програв усі свої шість матчів поспіль. Так, ми пам’ятаємо, що наразі цей колектив є наймолодшим по середньому віку гравців у заявці, але після шести зіграних матчів, вже потрібно набирати залікові бали. Сподіваємося, що вдасться продовжити свою гольову феєрію Олександру Зінченко, який у минулому турі відзначився хет-триком.

12:00: Unreal-Atrix - NC Beachscoccer – Євроформат. Лісовий проти Бабюка – це найкращі бомбарди своїх команд, які забили 6 і 5 голів у цьому сезоні, відповідно. "Нереальні" вже здобули свою першу перемогу в основному етапі, здолавши MAXteam, проте впевнено гри від, можливо, головного фавориту ліги було мало. А зараз, нехай і не в найкращий формі, суперник, який точно максимально сконцентрований на позитивному результаті. Все ж таки NC Beachscoccer – Євроформат – команда, яка просто не може дозволити собі перебувати на останній сходинці в групі (а після перемоги MAXteam над ЧШ-Академіка так воно і є насправді), а значить зробить усе, щоб здобути перші три очки.

Коментарі ()