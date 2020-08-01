Головний тренер Динамо Мірча Луческу попросив побільше показати групу футболістів, яких хотів би побачити в грі.

Про це розповів старший тренер молодіжної команди Юрій Мороз.

"Була коротка розмова з Мірчею Луческу. Ми обговорили гравців обойми основи, які брали участь в товариському матчі проти Колоса U-21 (3:0) - Каргбо і Беніто. Він попросив побільше показати групу футболістів, яких хотів би побачити в грі ", - сказав Мороз.